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15 сентября 2019, воскресенье, 23:59 23
Экономика 2019-09-16T00:02:36+03:00
Українські Новини
Проект госбюджета-2020: на развитие регионов хотят выделить 9,5 млрд гривен

Проект госбюджета-2020: на развитие регионов хотят выделить 9,5 млрд гривен

Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

Одобренный Кабмином проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает расходы общего фонда на финансирование инфраструктурных проектов местных общин через Фонд регионального развития в объеме 9,5 млрд гривен.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передают Українськi Новини.

По ее словам, средства были заложены в объеме, предусмотренном Бюджетным кодексом.

В госбюджете на текущий год на финансирование проектов Фондом регионального развития предусмотрено 7,7 млрд гривен, при этом изначально в проекте госбюджета предлагалось выделить на эти проекты 9,1 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, государство планирует получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020. Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.

Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.

Отмечается, что цель долговой политики на следующий год – обеспечить сокращение отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года.

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