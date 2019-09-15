Проект госбюджета-2020: на развитие регионов хотят выделить 9,5 млрд гривен

Одобренный Кабмином проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает расходы общего фонда на финансирование инфраструктурных проектов местных общин через Фонд регионального развития в объеме 9,5 млрд гривен.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передают Українськi Новини.

По ее словам, средства были заложены в объеме, предусмотренном Бюджетным кодексом.

В госбюджете на текущий год на финансирование проектов Фондом регионального развития предусмотрено 7,7 млрд гривен, при этом изначально в проекте госбюджета предлагалось выделить на эти проекты 9,1 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, государство планирует получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020. Доходы госбюджета на следующий год с трансфертами предусмотрены в 1 079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда – 962,7 млрд гривен.

Расходы госбюджета предусмотрены на уровне 1 170 млрд гривен.

Отмечается, что цель долговой политики на следующий год – обеспечить сокращение отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года.