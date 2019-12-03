В Верховной Раде объявили о окончании реформы децентрализации

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.

"Только совместно мы сможем качественно и быстро провести изменения, которые дадут новый старт для развития регионов, и построить действительно новую систему. Об этом уже много говорится, и сегодня у нас появилась практическая возможность довести реформу до конца", - отметил Разумков.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2015 Рада приняла в первом чтении поправки в Конституцию по децентрализации.

Далее в Украине начали выбирать старост.

Также в первом квартале 2016 региональные бюджеты получили вдвое больше доходов.