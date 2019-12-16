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16 декабря 2019, понедельник, 06:00 289
Финансы 2019-12-16T08:15:01+02:00
Українські Новини
Гривна продолжает стремительно расти: официальный курс валют на понедельник

Гривна продолжает стремительно расти: официальный курс валют на понедельник

Таня Войтюк
Курс валют, Курс гривны, Доллар, Гривна, НБУ
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

Тем временем как курс гривны на межбанковском валютном рынке вырос, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 декабря, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 декабря, на 4,02 коп. до 23,5633 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3144,209
100 долларов США 2349,7996
100 швейцарских франков 2390,8815
1000 иен 214,4626
10 российских рублей 3,7564
100 евро 2625,6661

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

Также НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020.

ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ. 

Напомним, Национальный банк Украины сообщил, что под конец года изменится порядок расчета курсов валют.

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