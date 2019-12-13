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13 декабря 2019, пятница, 16:15 121
Экономика 2019-12-13T16:15:13+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после снижения вновь начала расти

Гривна на межбанке после снижения вновь начала расти

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Межбанк
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 1 коп. в пятницу укрепился на 8 коп. до 23,49 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,49-23,53 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 23,49-23,50 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,48-23,49 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15,25% с 27,72 UAH/USD до 23,49 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 декабря на 0,68 коп. до 23,6428 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,82 коп. до 23,3363 UAH/USD. Средний курс покупки евро понизился на 1,69 коп. до 25,8509 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,86 коп. до 26,3319 UAH/EUR.

Тем временем Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок. Также НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020.

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