Гривна на межбанке после снижения вновь начала расти

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 1 коп. в пятницу укрепился на 8 коп. до 23,49 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,49-23,53 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 23,49-23,50 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,48-23,49 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15,25% с 27,72 UAH/USD до 23,49 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 декабря на 0,68 коп. до 23,6428 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,82 коп. до 23,3363 UAH/USD. Средний курс покупки евро понизился на 1,69 коп. до 25,8509 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,86 коп. до 26,3319 UAH/EUR.

Тем временем Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок. Также НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020.