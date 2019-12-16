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16 грудня 2019, понеділок, 06:00 10
Фінанси 2019-12-16T06:00:03+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує стрімко зростати: офіційний курс валют на понеділок

Гривня продовжує стрімко зростати: офіційний курс валют на понеділок

Таня Войтюк
Курс валют, курс гривні, Доллар, Гривня
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

У той час, як курс гривні на міжбанківському валютному ринку виріс, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 грудня, на 6,53 коп. до 23,4980 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 грудня, на 4,02 коп. до 23,5633 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3144,209
100 доларів США 2349,7996
100 швейцарських франків 2390,8815
1000 ієн 214,4626
10 російських рублів 3,7564
100 євро 2625,6661

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.

Також НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020.

ЄС може надати Україні макрофінансову допомогу в результаті домовленостей з МВФ.

Нагадаємо, Національний банк України повідомив, що під кінець року зміниться порядок розрахунку курсів валют.

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