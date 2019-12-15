Фільми, які варто подивитися: топ-10 за вибором українців у Google в 2019

Про це свідчать дані моніторингу пошукової системи, повідомили в прес-службі Google Україна.

Традиційно високий інтерес українських користувачів викликають продовження фільмів і кінокомікси; також в список найбільш популярних фільмів за версією користувачів Google Україна потрапили екранізація історичній повісті Івана Франка "Захар Беркут" і новий фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

Топ-10 фільмів 2019:

Джокер Месники: Фінал Аквамен Воно 2 Поліцейський з Рубльовки. Новорічний свавілля Король Лев Одного разу в Голлівуді Капітан Марвел Захар Беркут Як приручити дракона 3

Як повідомляли Українські Новини, найпопулярнішим запитом у всьому світі в Google став "Індія vs Південна Африка", "Камерон Бойс" і "Кубок Америки з футболу".

Серед покупок українців найбільше цікавив iPhone 11. Водночас серед персон, яких найчастіше шукали українці, опинилися Володимир Зеленський та Анастасія Заворотнюк.