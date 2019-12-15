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15 грудня 2019, неділя, 08:03 5
Життя 2019-12-15T08:30:01+02:00
Українські Новини
Фільми, які варто подивитися: топ-10 за вибором українців у Google в 2019

Фільми, які варто подивитися: топ-10 за вибором українців у Google в 2019

Ярина Вацяк
Як приручити дракона, Захар Беркут, Капітан Марвел, Одного разу в Голлівуді, Король Лев, Поліцейський з Рубльовки, Воно 2, Аквамен, Месники. Завершення, Джокер, Google, фільми 2019, Фільми
Джокер. Скріншот: YouTube/HD Трейлери
Джокер. Скріншот: YouTube/HD Трейлери

В той час, як найпопулярнішим серіалом за 2019 рік в Україні став останній сезон "Ігри престолів" "Чорнобиль", а найпопулярнішими ТБ-шоу - "Євробачення 2019" і "Холостяк 2019", серед фільмів в 2019 році рейтинг популярності за запитами в Google очолив психологічний трилер за мотивами коміксів "Джокер".

Про це свідчать дані моніторингу пошукової системи, повідомили в прес-службі Google Україна.

Традиційно високий інтерес українських користувачів викликають продовження фільмів і кінокомікси; також в список найбільш популярних фільмів за версією користувачів Google Україна потрапили екранізація історичній повісті Івана Франка "Захар Беркут" і новий фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

Топ-10 фільмів 2019:

  1. Джокер
  2. Месники: Фінал
  3. Аквамен
  4. Воно 2
  5. Поліцейський з Рубльовки. Новорічний свавілля
  6. Король Лев
  7. Одного разу в Голлівуді
  8. Капітан Марвел
  9. Захар Беркут
  10. Як приручити дракона 3

Як повідомляли Українські Новини, найпопулярнішим запитом у всьому світі в Google став "Індія vs Південна Африка", "Камерон Бойс" і "Кубок Америки з футболу".

Серед покупок українців найбільше цікавив iPhone 11. Водночас серед персон, яких найчастіше шукали українці, опинилися Володимир Зеленський та Анастасія Заворотнюк.

 

Більше новин про: Як приручити дракона Захар Беркут Капітан Марвел Одного разу в Голлівуді Король Лев Поліцейський з Рубльовки Воно 2 Аквамен Месники. Завершення Джокер Google фільми 2019 Фільми

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