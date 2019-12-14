Що подивитися на вихідних: топ-10 серіалів за вибором українців в 2019

Компанія Google традиційно підготувала рейтинги запитів українців. Так, першими в топі серед персон, яких найчастіше шукали, опинилися Володимир Зеленський і Анастасія Заворотнюк а купити найчастіше українські користувачі мережі хотіли iPhone 11 і автокрісла. Водночас найпопулярнішим запитом був останній сезон серіалу "Гра престолів", він і очолив рейтинг пошуку серіалів. Про це свідчать дані моніторингу пошукової системи, повідомили в прес-службі Google Україна. На другому місці в топ-10 серіалів в 2019 році виявився "Чорнобиль". Замикає трійку лідерів серед українських користувачів мережі серіал "Таємна любов". Топ-10 серіалів 2019 з пошуку Google: Гра престолів 8 сезон Чорнобиль Таємна любов Фортечна ІП Пирогова Школа. Випускний Жуки Ніщо не трапляється двічі Рання пташка Молодіжка 6 сезон Як повідомляли Українські Новини, українців найбільше вразили втрати російської співачки Юлії Началовой і смерть репера Децла. Крім того, пошуковик Google зібрав статистику переглядів за весь 2019 рік і оприлюднив рейтинг найбільш популярних запитів в усьому світі.