Що подивитися на вихідних: топ-10 серіалів за вибором українців в 2019

Про це свідчать дані моніторингу пошукової системи, повідомили в прес-службі Google Україна.

На другому місці в топ-10 серіалів в 2019 році виявився "Чорнобиль". Замикає трійку лідерів серед українських користувачів мережі серіал "Таємна любов".

Топ-10 серіалів 2019 з пошуку Google:

Гра престолів 8 сезон Чорнобиль Таємна любов Фортечна ІП Пирогова Школа. Випускний Жуки Ніщо не трапляється двічі Рання пташка Молодіжка 6 сезон

Як повідомляли Українські Новини, українців найбільше вразили втрати російської співачки Юлії Началовой і смерть репера Децла.

Крім того, пошуковик Google зібрав статистику переглядів за весь 2019 рік і оприлюднив рейтинг найбільш популярних запитів в усьому світі.