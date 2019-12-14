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14 грудня 2019, субота, 21:21 7
Життя 2019-12-14T22:53:03+02:00
Українські Новини
Що подивитися на вихідних: топ-10 серіалів за вибором українців в 2019

Що подивитися на вихідних: топ-10 серіалів за вибором українців в 2019

Ярина Вацяк
Гра престолів, Чорнобиль, Таємна любов, Фортечна, ІП Пирогова, Школа. Випускний, Жуки, Ніщо не трапляється двічі, Рання пташка, Молодіжка, Google, серіали
Гра престолів. Скріншот: НВО
Гра престолів. Скріншот: НВО

Компанія Google традиційно підготувала рейтинги запитів українців. Так, першими в топі серед персон, яких найчастіше шукали, опинилися Володимир Зеленський і Анастасія Заворотнюк а купити найчастіше українські користувачі мережі хотіли iPhone 11 і автокрісла. Водночас найпопулярнішим запитом був останній сезон серіалу "Гра престолів", він і очолив рейтинг пошуку серіалів.

Про це свідчать дані моніторингу пошукової системи, повідомили в прес-службі Google Україна.

На другому місці в топ-10 серіалів в 2019 році виявився "Чорнобиль". Замикає трійку лідерів серед українських користувачів мережі серіал "Таємна любов".

Топ-10 серіалів 2019 з пошуку Google:

  1. Гра престолів 8 сезон
  2. Чорнобиль
  3. Таємна любов
  4. Фортечна
  5. ІП Пирогова
  6. Школа. Випускний
  7. Жуки
  8. Ніщо не трапляється двічі
  9. Рання пташка
  10. Молодіжка 6 сезон

Як повідомляли Українські Новини, українців найбільше вразили втрати російської співачки Юлії Началовой і смерть репера Децла.

Крім того, пошуковик Google зібрав статистику переглядів за весь 2019 рік і оприлюднив рейтинг найбільш популярних запитів в усьому світі.

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