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14 декабря 2019, суббота, 15:15 7
Силовые структуры 2019-12-14T15:16:31+02:00
Українські Новини
Боевики не пускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории и участки разведения, - СЦКК

Боевики не пускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории и участки разведения, - СЦКК

Надежда Комендантова
СЦКК, ОБСЕ, Боевики, война на Донбассе
ОБСЕ Фото: OSCE
ОБСЕ Фото: OSCE

В то время, как украинская сторона СЦКК зафиксировала боевиков на участке разведения, боевики ОРДЛО ежедневно отказывают наблюдателям миссии ОБСЕ в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий, в том числе и к участкам разведения сил и средств.

От этом сообщает штаб ООС со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК и данные отчета СММ ОБСЕ от 13 декабря

"По данным ОБСЕ, представители вооруженных формирований РФ дважды задерживали патрули миссии - на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе н.п.Петровское позволили патрулю Миссии проехать только после 20 минут ожидания, а на блокпосту западнее н.п.Верхнешироковского - только после примерно часа ожидания", - сказано в сообщении.

В СЦКК напомнили, что мандат миссии ОБСЕ предусматривает свободный и безопасный доступ наблюдателей на всей территории Украины.

"Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением", - заявили в СЦКК.

Как сообщали Українськi Новини, Луганская областная государственная администрация сообщила, что мост в Станице Луганской полностью восстановлен.

Отмечается, что главной целью процесса разведения войск на Донбассе, который осуществляется на отдельных участках линии боевого столкновения, является сохранение жизни украинских военнослужащих и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по вопросу присутствия на Донбассе российских военных он предложил Владимиру Путину не тратить время на пустые доказательства и идти дальше в переговорном процессе.

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