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14 грудня 2019, субота, 15:15 15
Силові структури 2019-12-14T16:13:40+02:00
Українські Новини
Бойовики не пускають місію ОБСЄ на окуповані території і ділянки розведення, - СЦКК

Бойовики не пускають місію ОБСЄ на окуповані території і ділянки розведення, - СЦКК

Надежда Комендантова
СЦКК, місія ОБСЄ, Бойовики, війна на Донбасі
ОБСЄ Фото: OSCE
ОБСЄ Фото: OSCE

В той час, як українська сторона СЦКК зафіксувала бойовиків на ділянці розведення, бойовики ОРДЛО щодня відмовляють спостерігачів місії ОБСЄ в доступі до непідконтрольних уряду України територій, в тому числі і до ділянок розведення сил і засобів.

Про це повідомляє штаб ООС з посиланням на заяву української сторони СЦКК і дані звіту СММ ОБСЄ від 13 грудня

"За даними ОБСЄ, представники збройних формувань РФ двічі затримували патрулі місії - на блокпосту приблизно в 2,5 км на північ від ділянки розведення в районі н. п. Петровське дозволили патрулю Місії проїхати тільки після 20 хвилин очікування, а на блокпосту захід н. п. Верхньошироківського - тільки після приблизно години очікування", - сказано в повідомленні.

В СЦКК нагадали, що мандат місії ОБСЄ передбачає вільний і безпечний доступ спостерігачів на всій території України.

"Всі підписанти Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного і безпечного доступу, а також з тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням", - заявили в СЦКК.

Як повідомляли Українські Новини, Луганська обласна державна адміністрація повідомила, що міст в Станиці Луганській повністю відновлений.

Наголошується, що головною метою процесу розведення військ на Донбасі, який здійснюється на окремих ділянках лінії бойового зіткнення, є збереження життя українських військовослужбовців і запобігти загрози для мирного населення, що проживає в прифронтовій зоні.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський заявив, що з питання присутності на Донбасі російських військових він запропонував Володимиру Путіну не витрачати час на порожні докази і йти далі в переговорному процесі.

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