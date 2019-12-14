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14 декабря 2019, суббота, 13:00 6
Политика 2019-12-14T13:00:05+02:00
Українські Новини
Украина готовит визит Зеленского в США, - Кулеба

Украина готовит визит Зеленского в США, - Кулеба

Анна Рудык
Владимир Зеленский, Украина-США, Дональд Трамп
Зеленский и Трамп. Фото: Офис Президента
Зеленский и Трамп. Фото: Офис Президента

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявляет о подготовке официального визита Президента Владимира Зеленского в США. 

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Мы работаем над организацией полноценного визита Президента Зеленского в США. Приглашение было передано президентом Трампом Президенту Зеленскому сразу после выборов", - сказал он. 

Как сообщали Українськi Новини, Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.

Ранее дипломат рассказал, что Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова.

Тем временем Трамп требует от "фейковых" СМИ раскрыть личность информатора о его разговоре с Зеленским. Также в США началась процедура импичмента Трампа.

Кроме того, Трамп заявлял о намерении пригласить Зеленского в Белый дом.

А 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

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