Украина готовит визит Зеленского в США, - Кулеба

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявляет о подготовке официального визита Президента Владимира Зеленского в США.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Мы работаем над организацией полноценного визита Президента Зеленского в США. Приглашение было передано президентом Трампом Президенту Зеленскому сразу после выборов", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.

Ранее дипломат рассказал, что Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова.

Тем временем Трамп требует от "фейковых" СМИ раскрыть личность информатора о его разговоре с Зеленским. Также в США началась процедура импичмента Трампа.

Кроме того, Трамп заявлял о намерении пригласить Зеленского в Белый дом.

А 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.