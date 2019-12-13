Во время обысков у подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко изъяли пару кепок и футболки

Полиция изъяла футболки и пару кепок у подозреваемого в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрея Антоненко в ходе обысков.

Об этом Антоненко сообщил в суде по избранию ему меры пресечения, передают Українськi Новини.

"Ничего такого (не изъяли). Пару кепок и футболок с рисунком на спине", - заявил он.

Антоненко сообщил, что ему было неприятно, когда правоохранители рылись в его вещах.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемый в убийстве журналиста Украинской правды Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) заявляет, что накануне убийства 20 июля 2016 года был в бане под Киевом и непричастен к преступлению.

Также после Кузьменко защита Антоненко заявила об отводе судьи Вовка.

А одну из подозреваемых в деле об умышленном убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь суд отправил под домашний арест. Также прокуратура просила суд отправить под круглосуточный домашний арест Дугарь.

Тем временем Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.