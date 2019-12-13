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13 декабря 2019, пятница, 17:06 47
Судебная власть 2019-12-13T17:25:37+02:00
Українські Новини
После Кузьменко защита Антоненко заявила об отводе судьи Вовка

После Кузьменко защита Антоненко заявила об отводе судьи Вовка

Валерия Назаренко

Защита подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко заявила об отводе судьи Сергея Вовка.

Адвокат Антоненко выступил с таким ходатайством во время заседания в пятницу, передают Українськi Новини.

Адвокат подозреваемого выразил недоверие судье Вовку и заявил о его предубеждении по этому делу.

Как сообщали Українські Новини, по делу об убийстве Шеремета задержаны АТОшники, волонтер и медик. 

Также подозреваемым в убийстве Шеремета 13 декабря изберут меру пресечения.

Министр иностранных дел Арсен Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.

Ранее Зеленский после доклада Князева о деле Шеремета был уверен в установлении виновных.

20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство. Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России. Последние пять лет жил в Киеве. 

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