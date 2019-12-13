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  • Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко рассказал, где находился накануне убийства
13 декабря 2019, пятница, 20:04 101
Политика 2019-12-13T20:18:40+02:00
Українські Новини
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко рассказал, где находился накануне убийства

Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко рассказал, где находился накануне убийства

Анна Рудык
дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, Андрей Антоненко
Андрей Антоненко. Фото: medbat.org.ua
Андрей Антоненко. Фото: medbat.org.ua

Подозреваемый в убийстве журналиста Украинской правды Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) заявляет, что накануне убийства 20 июля 2016 года был в бане под Киевом и непричастен к преступлению.

Об этом он сказал на суде по избранию ему меры пресечения, передают Українськi Новини.

"Был в бане в Ворзеле, а потом искал помещение для концерта", - сообщил Антоненко.

Он подчеркнул, что мужчина на видео, которого следствие назвало подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета, не он.

"Конечно, что это не я", - заявил Антоненко.

Как сообщали Українськi Новини, после Кузьменко защита Антоненко заявила об отводе судьи Вовка.

Тем временем одну из подозреваемых в деле об умышленном убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь суд отправил под домашний арест. Также прокуратура просила суд отправить под круглосуточный домашний арест Дугарь.

А Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.

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