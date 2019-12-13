Під час обшуків у підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка вилучили пару кепок та футболок

Поліція вилучила футболки і пару кепок у підозрюваного у вбивстві журналіста "Української правди" Павла Шеремета Андрія Антоненка під час обшуків.

Про це Антоненко повідомив в суді щодо обрання йому запобіжного заходу, передають Українські Новини.

"Нічого такого (не вилучили). Пару кепок та футболок з малюнком на спині", - заявив він.

Антоненко повідомив, що йому було неприємно, коли правоохоронці рилися в речах.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний у вбивстві журналіста Української правди Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) заявляє, що напередодні вбивства 20 липня 2016 року був у бані під Києвом і непричетний до злочину.

Також після Кузьменка захист Антоненка заявив про відвід судді Вовка.

А один з підозрюваних у справі про умисне вбивство журналіста Павла Шеремета Яну Дугар суд відправив під домашній арешт. Також прокуратура просила суд відправити цілодобовий під домашній арешт Дугар.

Тим часом Національна поліція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненка (Riffmaster), волонтерів Юлію Кузьменко ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенків ("Буча" і "Пума") і військовослужбовця Яну Дугар.