Волонтер Яна Дугарь отказалась давать показания в суде

Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от дачи показаний в суде, который избирает ей меру пресечения.

Об этом она сказала в суде, передают Українськi Новини.

"Статья 63 Конституции", - сказала Дугарь.

По ее словам, она полностью поддерживает позицию адвокатов.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура просит суд отправить Дугарь под круглосуточный домашний арест.

Подозреваемым в убийстве Шеремета 13 декабря изберут меру пресечения. Министр иностранных дел Арсен Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.

Напомним, во версии следствия, существует несколько возможных версий причины убийства журналиста Шеремета, но правоохранитеьные органы остановились на дестабилизации социально-политической ситуации в стране.