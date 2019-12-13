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13 декабря 2019, пятница, 14:02 647
Судебная власть 2019-12-13T15:15:02+02:00
Українські Новини
Волонтер Яна Дугарь отказалась давать показания в суде

Волонтер Яна Дугарь отказалась давать показания в суде

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Яна Дугарь, Показания, Суд
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь
Яна Дугарь. Фото: Facebook/Яна Дугарь

Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от дачи показаний в суде, который избирает ей меру пресечения.

Об этом она сказала в суде, передают Українськi Новини.

"Статья 63 Конституции", - сказала Дугарь.

По ее словам, она полностью поддерживает позицию адвокатов.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура просит суд отправить Дугарь под круглосуточный домашний арест.

Подозреваемым в убийстве Шеремета 13 декабря изберут меру пресечения. Министр иностранных дел Арсен Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.

Напомним, во версии следствия, существует несколько возможных версий причины убийства журналиста Шеремета, но правоохранитеьные органы остановились на дестабилизации социально-политической ситуации в стране.

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