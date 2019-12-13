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13 декабря 2019, пятница, 13:14 14
Европа 2019-12-13T13:15:01+02:00
Українські Новини
Президент Евросовета подтвердил, что санкции против России продлены

Президент Евросовета подтвердил, что санкции против России продлены

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Санкции против России, Евросоюз

Европейский Союз продлил санкции, направленные на отдельные экономические отрасли России на 6 месяцев до июля 2020 года.

Об этом Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил на пресс-конференции в четверг, передают Українські Новини.

"У нас была дискуссия относительно России и Украины... Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной", - сказал он.

По словам Мишеля, Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проинформировали о результатах встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), который состоялся в минувший понедельник в Париже и обновили информацию относительно ситуации.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на то, что Германия приняла законопроект о защите "Северного потока-2", конгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к его строительству.

Напомним, Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Евросоюза о продлении на шесть месяцев санкций в отношении физических и юридических лиц России и Украины.

Ранее Арахамия заявил, что если Украина выйдет из "минских соглашений", с России снимут санкции.

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