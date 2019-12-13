Президент Евросовета подтвердил, что санкции против России продлены

Европейский Союз продлил санкции, направленные на отдельные экономические отрасли России на 6 месяцев до июля 2020 года.

Об этом Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил на пресс-конференции в четверг, передают Українські Новини.

"У нас была дискуссия относительно России и Украины... Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной", - сказал он.

По словам Мишеля, Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проинформировали о результатах встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), который состоялся в минувший понедельник в Париже и обновили информацию относительно ситуации.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на то, что Германия приняла законопроект о защите "Северного потока-2", конгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к его строительству.

Напомним, Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Евросоюза о продлении на шесть месяцев санкций в отношении физических и юридических лиц России и Украины.

Ранее Арахамия заявил, что если Украина выйдет из "минских соглашений", с России снимут санкции.