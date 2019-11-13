Германия приняла законопроект о защите "Северного потока-2"

В принятом немецким Бундестагом энергетическом законодательстве есть поправки, которые позволяют убрать последние препятствия для завершения строительства "Северного потока-2". Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, сообщается, что данные поправки позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2".

За решение, которое с поправками имплементирует новую Газовую директиву ЕС в немецкое законодательство, проголосовал блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы. "Зеленые" и ультраправые из "Альтернативы для Германии" голосовали против. "Левые" воздержались. Немецкий журналист Юлиан Репке заметил, что "АдГ" голосовала против, потому что убеждена, что закон остановит "Северный поток-2".

Предложенные федеральным правительством изменения касаются 12-мильного участка газопровода, который находится в территориальных водах Германии.

Как сообщали Українські Новини, "Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании.

Также суд в Германии отклонил жалобу экологов на "Северный поток-2".