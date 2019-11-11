Если Украина выйдет из "минских соглашений", с России снимут санкции, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что выход Украины из "минских соглашений" приведет к отмене санкций в отношении России.

Об этом он сказал журналистам после первого этапа съезда партии "Слуга народа" 10 ноября, передают Українські Новини.

"Честно говоря, неожиданно для меня звучит такое заявление, потому что партию "Голос" я очень уважаю, я уважаю их компетенции. Но я пообщался с несколькими юристами-международниками, они вообще не понимают, как можно такие заявления делать, потому что любой выход по нашей инициативе из "минских договоренностей" означает почти автоматически отмену многих санкций в отношении Российской Федерации. Я не знаю, есть ли в этой стране кто-то, кто заинтересован в отмене санкций в отношении России", - сказал председатель фракции.

По мнению Арахамии, Вакарчук действительно переживает и обеспокоен дальнейшей стратегией "нормандского формата", и именно поэтому предлагает остановиться и накопить финансовый, военный, дипломатический ресурсы, а потом двигаться дальше.

Как сообщали Українські Новини, Гриценко считает, что выход из "минских соглашений" оставит Украину наедине с Путиным. Ранее НАТО призывало Россию выполнить все свои обязательства по "минским соглашениям".