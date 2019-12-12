Конгресс США утвердил санкции против Северного потока-2: подробности

Несмотря на то, что Германия приняла законопроект о защите "Северного потока-2", палата представителей американского конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Как сообщает "Европейская правда", решение было принято подавляющим большинством голосов.

В нижней палате оборонный бюджет поддержало двухпартийное большинство - 337 из 435 конгрессменов, 48 проголосовали против (в том числе 41 демократ, 6 республиканцев и один независимый конгрессмен). Решение палаты представителей утверждает изменения первоначальному проекту оборонного бюджета, одно из которых - введение санкций против компаний, причастных к прокладке трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"

Утвержденный документ, который имеется в распоряжении "Европейской правды", предусматривает, что санкции будут действовать также в случае, если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими.

Санкции налагаются на:

1) судна, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря

2) иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или составным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Среди ограничений, наложенных данным решением:

1) запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции

2) замораживание имущества и активов таких лиц на территории США.

Решение, принятое Палатой представителей, должен пройти утверждение в Сенате; ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели. Далее его должен подписать президент.

Не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство совместно подают комитетам конгресса отчет, который определяет организации и лиц, подпадающих под такие санкции. У компаний, привлеченных к строительству трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", будет 30 дней после вступления закона в силу, чтобы прекратить деятельность, связанную со строительством трубопроводов, чтобы избежать наложения санкций.

Несмотря на то, что данное санкционное решение касается только кораблей, в Нефтегазе считают, что оно нанесет серьезный удар по трубопроводам, поскольку Россия сама не имеет соответствующей техники и вынуждена пользоваться услугами иностранных судовладельцев.

Как сообщали Українські Новини, "Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании.

Также суд в Германии отклонил жалобу экологов на "Северный поток-2".