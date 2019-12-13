Президент Євроради підтвердив, що санкції проти Росії продовжені

Європейський Союз продовжив санкції, спрямовані на окремі економічні галузі Росії на 6 місяців до липня 2020 року.

Про це Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив на прес-конференції в четвер, передають Українські Новини.

"У нас була дискусія щодо Росії і України... Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою", - сказав він.

За словами Мішеля, Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель поінформували про результати зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), який відбувся в минулий понеділок в Парижі і оновили інформацію щодо ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на те, що Німеччина прийняла законопроект про захист "Північного потоку-2" конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до його будівництва.

Нагадаємо, Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна підтримали рішення Євросоюзу про продовження на шість місяців санкцій щодо фізичних і юридичних осіб Росії та України.

Раніше Арахамія заявив, що якщо Україна вийде з "мінських угод", з Росії знімуть санкції.