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13 грудня 2019, пʼятниця, 13:14 3
Європа 2019-12-13T16:46:44+02:00
Українські Новини
Президент Євроради підтвердив, що санкції проти Росії продовжені

Президент Євроради підтвердив, що санкції проти Росії продовжені

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Санкції проти Росії, Євросоюз

Європейський Союз продовжив санкції, спрямовані на окремі економічні галузі Росії на 6 місяців до липня 2020 року.

Про це Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив на прес-конференції в четвер, передають Українські Новини.

"У нас була дискусія щодо Росії і України... Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою", - сказав він.

За словами Мішеля, Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель поінформували про результати зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), який відбувся в минулий понеділок в Парижі і оновили інформацію щодо ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на те, що Німеччина прийняла законопроект про захист "Північного потоку-2" конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до його будівництва.

Нагадаємо, Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна підтримали рішення Євросоюзу про продовження на шість місяців санкцій щодо фізичних і юридичних осіб Росії та України.

Раніше Арахамія заявив, що якщо Україна вийде з "мінських угод", з Росії знімуть санкції.

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