4 страны продлили санкции против России вслед за Евросоюзом

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Евросоюза о продлении на шесть месяцев санкций в отношении физических и юридических лиц России и Украины. Об этом сообщает ТСН.

Соответствующее заявление распространила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Они (эти страны) обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - сказано в сообщении.

Евросоюз 12 сентября на полгода продлил индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 физических лиц и 44 юридических лиц из России и Украины. До этого в конце июня Совет ЕС в очередной раз продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года.

4 сентября Комитет постоянных представителей Европейского Союза (Coreper) принял решение о продлении персональных санкций против российских юридических и физических лиц до марта 2020 года.

15 марта Европейский Союз продлил индивидуальные санкции за угрозу территориальной целостности Украины на полгода - до 15 сентября 2019 года.

Также Европейский Союз ввел санкции против 8 россиян за нападение на украинские корабли в Керченском проливе. Санкции введены против 8 сотрудников Пограничной службы ФСБ России и членов экипажей кораблей, захвативших украинские суда ВМС.