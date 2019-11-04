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04 ноября 2019, понедельник, 21:21 96
Политика мира 2019-11-04T21:30:18+02:00
Українські Новини
4 страны продлили санкции против России вслед за Евросоюзом

4 страны продлили санкции против России вслед за Евросоюзом

Украина, Санкции против России, Норвегия, Санкции, Албания, Черногория
Санкции. Фото: glavpost.ua
Санкции. Фото: glavpost.ua

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Евросоюза о продлении на шесть месяцев санкций в отношении физических и юридических лиц России и Украины. Об этом сообщает ТСН.

Соответствующее заявление распространила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Евросоюз 12 сентября на полгода продлил индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 физических лиц и 44 юридических лиц из России и Украины. До этого в конце июня Совет ЕС в очередной раз продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года.

4 сентября Комитет постоянных представителей Европейского Союза (Coreper) принял решение о продлении персональных санкций против российских юридических и физических лиц до марта 2020 года.

15 марта Европейский Союз продлил индивидуальные санкции за угрозу территориальной целостности Украины на полгода - до 15 сентября 2019 года. 

Также Европейский Союз ввел санкции против 8 россиян за нападение на украинские корабли в Керченском проливе. Санкции введены против 8 сотрудников Пограничной службы ФСБ России и членов экипажей кораблей, захвативших украинские суда ВМС.

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