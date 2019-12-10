"Нормандский формат" договорился о полном прекращении огня на Донбассе до Нового года

Лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) договорились об обеспечении полного прекращения огня на Донбассе до 2020 года.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи, передают Українськi Новини.

"Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация обговорили немало и согласовали некоторые очень важные вещи. Самое первое - это безотлагательные меры по стабилизации ситуации с безопасностью, это полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на Востоке, которое должно начаться до конца 2019 года", - сказал он.

Зеленский отметил, что было согласовано расширение мандата Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на Востоке, для обеспечения возможности круглосуточного наблюдения.

Президент Украины подчеркнул, что украинская сторона настаивала на решении политических вопросов только после гарантирования безопасности.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.