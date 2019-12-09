Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков

В Париже на "нормандской встрече" президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал "РИА Новости".



"Путин и Зеленский во время знакомства пожали друг другу руки, встреча еще впереди - Песков", - говорится в сообщении.







Однако на видео-трансляции рукопожатия Владимира Зеленского и Владимира Путина не показали.



В онлайн-трансляции показали, как все четыре лидера вместе вышли из одного помещения, где, возможно, они и поздоровались. Однако прессу попросили удалиться из зала.







Как сообщали Українські Новини, встреча "нормандской четверки" в Париже началась.



Кроме того, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

Также ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".