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09 декабря 2019, понедельник, 19:26 9355
Внешняя политика 2019-12-09T19:27:09+02:00
Українські Новини
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков

Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков

Валерия Назаренко
Париж, Путин, Владимир Зеленский, Нормандская встреча
Зеленский и Путин
Зеленский и Путин

В Париже на "нормандской встрече" президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал "РИА Новости".


"Путин и Зеленский во время знакомства пожали друг другу руки, встреча еще впереди - Песков", - говорится в сообщении.


Однако на видео-трансляции рукопожатия Владимира Зеленского и Владимира Путина не показали.

В онлайн-трансляции показали, как все четыре лидера вместе вышли из одного помещения, где, возможно, они и поздоровались. Однако прессу попросили удалиться из зала.



Как сообщали Українські Новини, встреча "нормандской четверки" в Париже началась

Кроме того, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

Также ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

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