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12 грудня 2019, четвер, 18:04 9
Силові структури 2019-12-13T00:00:04+02:00
Українські Новини
Нацполиция вивчила 36 вибухів у справі Шеремета

Нацполиция вивчила 36 вибухів у справі Шеремета

Варвара Горобець
Шеремет, вбивство Павла Шеремета

Окрім підозри п'яти осіб у вбивстві журналіста Павла Шеремета, Нацполіція вивчила 36 вибухів, які сталися в Україні, в рамках розслідування справи. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Нацполиции Євген Коваль, передають Українські Новини.

"Слідство вивчило 36 (подібних) вибухів. Два випадки звернули увагу - в 2015 вибух електроопори в Херсонській області і в 2018 році в місті Косів (Івано-Франківська область) - замах на вбивство громадянина Ч.", - сказав він.

Коваль повідомив, що вибухівка, яка була використана при спробі замаху на громадянина Ч. в Івано-Франківській області ідентична тій, яка була використана при вбивстві Шеремета.

Також він зазначив, що закладалася вибухівка в місті Косів таким же чином, як у справі про вбивство Шеремета.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві проходить ряд обшуків у справі про вбивство Шеремета.

Під час брифінга депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв ("Євросолідарність") заявив про вручення підозри у вбивстві Шеремета, музиканту і військовому Андрію Антоненко, відомому як Riffmaster.

Також правоохоронці допитали понад 3,7 тис. осіб у кримінальному провадженні про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це на брифінгу заявив заступник голови Національної поліції Євген Коваль.

Раніше Національна поліція перевіряла зв'язок вбивства Шеремета і написання ним книги про російсько-грузинській війні.

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