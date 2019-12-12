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12 декабря 2019, четверг, 17:40 526
Силовые структуры 2019-12-12T17:40:36+02:00
Українські Новини
По делу об убийстве Шеремета допросили 3,7 тыс. человек

По делу об убийстве Шеремета допросили 3,7 тыс. человек

Анна Рудык
Павел Шеремет, Убийство Павла Шеремета, Допрос

Правоохранители допросили более 3,7 тыс. человек в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль, передают Українськi Новини.

Полиция провела более 800 выемок документов и информации, в том числе у операторов мобильной связи, а также обработала 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов.

Кроме того, правоохранители назначили 47 экспертиз в деле, проверили более 577 домов и 4,3 тыс. квартир, а также 221 видеокамер.

Как сообщали Українськi Новини, спецподразделение Национальной полиции "КОРД" производит ряд обысков по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.

Также депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявляет о вручении подозрения в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.

Тем временем  полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

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