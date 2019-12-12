По делу об убийстве Шеремета допросили 3,7 тыс. человек

Правоохранители допросили более 3,7 тыс. человек в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль, передают Українськi Новини.

Полиция провела более 800 выемок документов и информации, в том числе у операторов мобильной связи, а также обработала 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов.

Кроме того, правоохранители назначили 47 экспертиз в деле, проверили более 577 домов и 4,3 тыс. квартир, а также 221 видеокамер.

Как сообщали Українськi Новини, спецподразделение Национальной полиции "КОРД" производит ряд обысков по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.

Также депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявляет о вручении подозрения в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.

Тем временем полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.