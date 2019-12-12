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12 грудня 2019, четвер, 17:53 5
Судова влада 2019-12-12T23:30:03+02:00
Українські Новини
Нацполиция підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета

Нацполиция підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета

Елизавета Кесельман
Шеремет, Павло Шеремет, вбивство Павла Шеремета
Шеремета. Фото: propozitsiya.com
Шеремета. Фото: propozitsiya.com

Національна поліція підозрює 5 осіб вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це на брифінгу заявив заступник голови Національної поліції Євген Коваль, передають Українські Новини.

Поліція повідомила про 5 безпосередніх підозрюваних у вбивстві журналіста - волонтерке Юлії Кузьменко, музиканта і військовому Андрія Антоненко, подружжя Владислава та Інні Грищенко і Яні Дугарь.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві проходить ряд обшуків у справі про вбивство Шеремета.

Під час бриффинга Депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв ("Євросолідарність") заявив про вручення підозри у вбивстві Шеремета, музиканту і військового Андрію Антоненко, відомому як Riffmaster.

Також правоохоронці допитали понад 3,7 тис. осіб у кримінальному провадженні про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це на брифінгу заявив заступник голови Національної поліції Євген Коваль.

Раніше Національна поліція перевіряла зв'язок вбивства Шеремета і написання ним книги про російсько-грузинській війні.

В липні у Києві пройшла акція до третьої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді".

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