В Киеве проходит акция "Кто убил Павла Шеремета"

В Киеве проходит акция к третьей годовщине убийства журналиста Павла Шеремета "Кто убил Павла? Три года без ответа".

Мероприятие проходит на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где 20 июля 2016 года взорвали автомобиль журналиста. Об этом сообщает "Украинская правда".

Участие в акции, которая началась в 8:00, приняли участие временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, народные депутаты и коллеги Шеремета. Также 20 июля акция памяти пройдет на Северном кладбище под Минском.

За 3 роки по вбивству Павла Шеремета його друзі і колеги знову зустрічаються на розі вулиць Хмельницького і Франка, де підірвали автівку журналіста pic.twitter.com/Mn7tTO68vq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2019

"Украинская правда" также подвела итоги трехлетнего расследования.

"... Запрос был направлен недавно в Офис уже нового президента Владимира Зеленского. Он об убийстве почти не вспоминал, обещаний не раздавал. Но во время предвыборных дебатов с предшественником укоризненно зачитал ему "вопросы из сети". Среди них был и такой: "Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и подрывников машины Шеремета не могут найти несколько лет?".

Мы попросили рассказать, отчитывались ли перед Зеленским по расследованию, обращался ли он в полицию с требованием об отчете и планирует ли вообще это делать.

В настоящее время УП ожидает полноценного ответа на несколько разных запросов в Офис президента: сроки давно истекли, а по официальным телефонам ведомства найти ответственных лиц сложно. Но на вопрос по делу Шеремета у Зеленского отреагировали быстро.

В ответе лишь коротко отметили, что Офис президента планирует "в ближайшее время" прислать в полицию официальные запросы о ходе расследования. Сообщить детали пообещали после получения ответов.

Через три дня после этого Офис прислал еще один ответ и заверил, что дело - на контроле главы государства:

"Президентом Украины В. Зеленским заслушан отчет министра внутренних дел Украины А. Авакова о ходе досудебного расследования ... Офисом президента Украины в Нацполицию направлен запрос по осуществлению анализа состояния расследования".

В Нацполиции рассказали, что с прошлой годовщины убийства допросили более 200 человек, получили более 100 доступов к вещам и документам, провели 13 экспертиз, наложили 3 ареста на информацию и направили два поручения о проведении следственных действий в США и Швеции.

Как и год назад, мы спросили, допросили ли следователи владельцев и пользователей двух автомобилей, на которые обратили внимание журналисты. В прошлый раз этот вопрос остался без ответа, теперь полиция заверила, что допросы были. Кроме того, с бывшим сотрудником СБУ провели следственный эксперимент.

О ходе расследования полиция также уведомила Офис президента. Правоохранители сделали это в тот самый день, когда прислали ответ на запрос, 19 июля... "

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета существенно сузился.

20 июля 2016 года автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван в центре Киева.