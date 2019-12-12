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12 декабря 2019, четверг, 10:50 316
Судебная власть 2019-12-12T12:15:02+02:00
Українські Новини
Сайт Генпрокуратуры не работает

Сайт Генпрокуратуры не работает

Ярина Вацяк
Сайт, Генпрокуратура, ГПУ, сайт ГПУ

Сайт Генеральной прокуратуры приостановил работу.

Об этом свидетельствует информация при загрузке сайта, передают Українськi Новини.

"В связи с регламентными работами, доступ к системе ограничен", - говорится в сообщении.

Скриншот сайта Генеральной прокуратуры УкраиныСкриншот сайта Генеральной прокуратуры Украины

Работы на сайте проводит управление информационных технологий.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура засекретила информацию о том, фигурирует ли глава Офиса Президента Андрей Богдан, которого недавно бывший депутат Татьяна Чорновол обвинила в госизмене, в каких-либо уголовных производствах.

Тем временем заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за октябрь составила 133 334 гривны.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генпрокуратура может начать расследование против украинских олигархов. В том числе, против Коломойского и Ахметова. Однако пока не хватает мощностей. В то же время, Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокуроров. По его мнению, зарплату прокуроров необходимо повысить до уровня зарплат районных судей.

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