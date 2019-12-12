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12 грудня 2019, четвер, 10:50 19
Судова влада 2019-12-12T12:45:02+02:00
Українські Новини
Сайт Генпрокуратури не працює

Сайт Генпрокуратури не працює

Ярина Вацяк
ГПУ, Генпрокуратура, сайт ГПУ

Сайт Генеральної прокуратури призупинив роботу.

Про це свідчить інформація при завантаженні сайту, передають Українські Новини.

"У зв'язку з регламентними роботами, доступ до системи обмежений", - йдеться в повідомленні.

Скріншот сайту Генеральної прокуратури УкраїниСкріншот сайту Генеральної прокуратури України

Роботи на сайті проводить управління інформаційних технологій.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура засекретила інформацію про те, чи фігурує голова Офісу Президента Андрій Богдан, якого недавно колишній депутат Тетяна Чорновол звинуватила в держзраді, у будь-яких кримінальних провадженнях.

Тим часом заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за жовтень становила 133 334 гривні.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генпрокуратура може почати розслідування проти українських олігархів. В тому числі, проти Коломойського і Ахметова. Однак, поки що не вистачає потужностей. Водночас, Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів. На його думку, зарплату прокурорів необхідно підвищити до рівня зарплат районних суддів.

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