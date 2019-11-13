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13 ноября 2019, среда, 17:46 601
Силовые структуры 2019-11-13T17:54:20+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура засекретила информацию о возможном участии Богдана в уголовных делах

Генпрокуратура засекретила информацию о возможном участии Богдана в уголовных делах

ГПУ, Уголовное дело, Богдан, Конфиденциальная информация, Офис Президента Украины
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/"BBC Украина"

Генеральная прокуратура засекретила информацию о том, фигурирует ли глава Офиса Президента Андрей Богдан, которого недавно бывший депутат Татьяна Чорновол обвинила в госизмене, в каких-либо уголовных производствах.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Українських Новин.

Агентство запросило информацию о том, фигурирует ли Богдан в каких-то делах и какой у него статус в них.

При этом ГПУ сообщила, что запрашиваемая информация касается личности, разрешение на обнародование которых она не давала.

По данным ведомства, информация относится к сведениям досудебного расследования и составляет тайну следствия.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура уволила следователя, расследовавшего дело о возможной причастности главы Офиса Президента Андрея Богдана к растрате госсредств в размере 32 млн гривен.

По данным источников агентства, Управление спецрасследований Генпрокуратуры 21 октября рассматривало вопрос вручения подозрения Богдану. Его подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.

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