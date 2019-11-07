подписаться на рассылку
24.45 24.79
27 27.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • Дело на 33 зуба: Чорновол подала заявление в СБУ о госизмене Богдана
07 ноября 2019, четверг, 16:26 1682
Политика 2019-11-07T16:28:00+02:00
Українські Новини
Дело на 33 зуба: Чорновол подала заявление в СБУ о госизмене Богдана

Дело на 33 зуба: Чорновол подала заявление в СБУ о госизмене Богдана

СБУ, Богдан, Госизмена, Татьяна Чорновол, Андрей Портнов
Татьяна Чорновол. Фото: Facebook/ Татьяна Чорновол
Татьяна Чорновол. Фото: Facebook/ Татьяна Чорновол

Бывший депутат Татьяна Чорновол, поцарапавшая на суде над Пашинским журналиста, подала в СБУ заявление о возможном совершении нынешним руководителем Офиса президента Андреем Богданом преступления, имеющего признаки государственной измены. Об этом она сообщила в Facebook.

Чорновол отметила, что она отнесла главе СБУ Ивану Баканову заявление о преступлении Андрея Богдана, имеющего признаки государственной измены (ст. 111 УК Украины).

"Измена Украины заключается в том, что Андрей Богдан, будучи должностным лицом КМУ в период 2010-2014 годов, организовал растрату средств государственного бюджета в размере 3 млрд грн в интересах Министерства обороны РФ. Причем следствием преступления Богдана стало финансирование из бюджета Украины вооруженных сил врага в период его подготовки к нападению на Украину, оккупации и аннексии Крыма (ведь 36 млн грн на счета МО РФ были перечислены в 2013 году). Это как раз подследственность СБУ ", - сообщила Чорновол и прикрепила скрины заявления на 7 страницах.

Как сообщали Українські Новини, 9 октября в ходе брифинга Чорновол передала директору ГБР Роману Трубе заявление о его преступлениях, которое ГБР решила не расследовать

Больше новостей о: СБУ Богдан Госизмена Татьяна Чорновол Андрей Портнов

Архив
Новости
Левочкин назвал разведение сил в Петровском и Богдановке новым шагом к миру 17:12
Зеленский ветировал закон о верификации и проверке пенсий, субсидий и других соцвыплат 17:07
В одну из рек в Николаеве неизвестные слили нефть, а в Ровно подорвали гранатой дом 16:55 Новости из регионов
В Крыму школьников согнали в жару на траурный митинг: несколько детей упали в обморок 16:45
Укрэксимбанк начал размещать еврооблигации 16:44
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
Выравнивание тарифов на электроэнергию для населения повысит конкуренцию и позволит снизить цену, – эксперт 14:59
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
больше новостей
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
НАБУ открыло дело против Кличко за возможную госизмену 11:10
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok