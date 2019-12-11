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  • Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон: он зашел и заявил, что пора ужинать, - СМИ
11 декабря 2019, среда, 12:35 3406
Политика 2019-12-11T12:36:09+02:00
Українські Новини
Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон: он зашел и заявил, что пора ужинать, - СМИ

Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон: он зашел и заявил, что пора ужинать, - СМИ

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Нормандская встреча, нормандская четверка, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Зеленский, Пакрон, Путин и Меркель на встрече в
Зеленский, Пакрон, Путин и Меркель на встрече в "нормандском формате". Фото с сайта Президента Украины

На нормандской встрече 9 ноября в Париже двустороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина прервал президент Франции Эмманюэль Макрон, потому что устал ждать ужин. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свидетеля событий.

"Примерно так, кстати, завершились переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского: вдруг и сразу. Они, по словам одного из свидетелей события, могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эмманюэль Макрон и сказал: "Все, хватит! Пора ужинать…" То есть ему с госпожой Меркель надоело ждать их за накрытым столом", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, после встречи Зеленского и Путина "нормандская четверка" провела переговоры за "рабочим ужином".

Сообщалось, что Зеленский и Путин разошлись в решении передачи контроля над границей с Россией на Донбассе

Также Зеленский заявил, что по вопросу присутствия на Донбассе российских военных он предложил Владимиру Путину не тратить время на пустые доказательства и идти дальше в переговорном процессе.

В то же время в Офисе президента заявили, что нормандская встреча прошла успешно.

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