Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон: он зашел и заявил, что пора ужинать, - СМИ

Зеленский, Пакрон, Путин и Меркель на встрече в "нормандском формате". Фото с сайта Президента Украины

Зеленский, Пакрон, Путин и Меркель на встрече в "нормандском формате". Фото с сайта Президента Украины

На нормандской встрече 9 ноября в Париже двустороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина прервал президент Франции Эмманюэль Макрон, потому что устал ждать ужин. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свидетеля событий.

"Примерно так, кстати, завершились переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского: вдруг и сразу. Они, по словам одного из свидетелей события, могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эмманюэль Макрон и сказал: "Все, хватит! Пора ужинать…" То есть ему с госпожой Меркель надоело ждать их за накрытым столом", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, после встречи Зеленского и Путина "нормандская четверка" провела переговоры за "рабочим ужином".

Сообщалось, что Зеленский и Путин разошлись в решении передачи контроля над границей с Россией на Донбассе

Также Зеленский заявил, что по вопросу присутствия на Донбассе российских военных он предложил Владимиру Путину не тратить время на пустые доказательства и идти дальше в переговорном процессе.

В то же время в Офисе президента заявили, что нормандская встреча прошла успешно.