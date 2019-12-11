Минфин открыл украинцам доступ к интерактивной бюджетной системе страны

Тем временем как Украина сократила госдолг больше чем миллиард долларов, Министерство финансов Украины запустило портал Open Budget с интерактивной бюджетной системой страны в открытый доступ, передает "Сегодня". На портале есть данные о государственном и о местном бюджетах, а также о внутреннем и внешнем долге. Согласно размещенным на портале данным, по итогам октября госбюджет Украины выполнен по доходам на 72,2%, по расходам – на 73,5%. Как сообщали Українські Новини, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал государственный бюджет на 2020 год. Тем временем в декабре Украине необходимо выплатить 1,7 млрд гривен по внешним долгам и 13,58 млрд гривен по внутренним долгам. По внутренним долгам из 13,58 млрд гривен на обслуживание будет направлено 5,58 млрд гривен (5,55 млрд гривен – на обслуживание ОВГЗ). Министерство финансов в январе-октябре привлекло в государственный бюджет 202,8 млрд гривен, 3,8 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Напомним, 3 декабря Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,4 млрд гривен и долларовые на 53,9 млн долларов.