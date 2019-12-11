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11 декабря 2019, среда, 12:05 403 Инфографика
Экономика 2019-12-11T12:25:11+02:00
Українські Новини
Минфин открыл украинцам доступ к интерактивной бюджетной системе страны

Минфин открыл украинцам доступ к интерактивной бюджетной системе страны

Таня Войтюк
Госдолг, Минфин, Бюджет Украины, Госбюджет
Министерство финансов Украины
Министерство финансов Украины

Тем временем как Украина сократила госдолг больше чем миллиард долларов, Министерство финансов Украины запустило портал Open Budget с интерактивной бюджетной системой страны в открытый доступ, передает "Сегодня".

На портале есть данные о государственном и о местном бюджетах, а также о внутреннем и внешнем долге.

Согласно размещенным на портале данным, по итогам октября госбюджет Украины выполнен по доходам на 72,2%, по расходам – на 73,5%.

Как сообщали Українські Новини, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал государственный бюджет на 2020 год.

Тем временем в декабре Украине необходимо выплатить 1,7 млрд гривен по внешним долгам и 13,58 млрд гривен по внутренним долгам. По внутренним долгам из 13,58 млрд гривен на обслуживание будет направлено 5,58 млрд гривен (5,55 млрд гривен – на обслуживание ОВГЗ).

Министерство финансов в январе-октябре привлекло в государственный бюджет 202,8 млрд гривен, 3,8 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Напомним, 3 декабря Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,4 млрд гривен и долларовые на 53,9 млн долларов.

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