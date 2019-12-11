Минфин открыл украинцам доступ к интерактивной бюджетной системе страны

Тем временем как Украина сократила госдолг больше чем миллиард долларов, Министерство финансов Украины запустило портал Open Budget с интерактивной бюджетной системой страны в открытый доступ, передает "Сегодня".

На портале есть данные о государственном и о местном бюджетах, а также о внутреннем и внешнем долге.

Согласно размещенным на портале данным, по итогам октября госбюджет Украины выполнен по доходам на 72,2%, по расходам – на 73,5%.