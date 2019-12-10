Одесский зоопарк купил краснокнижное животное за 100 тысяч гривен

Об этом сообщил журналистам директор зоопарка Игорь Беляков, передают Українські Новини.

Хищника выкупили у местного "Биопарка". Леопарду 5 месяцев, его временно поместили на карантин. В ближайшее время зоопарк начнет реконструкцию устаревших вольеров для больших кошачьих.

Леопард занесен в Красную книгу. Продолжительность жизни леопардов в неволе достигает 20 лет, в дикой природе – 10-11 лет.

Как сообщали Українські Новини, во Франции из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плену, через сломанные недавними снегопадами ветви деревьев, сбежал один из последних представителей Красных панд.

Ранее Николаевский зоопарк обзавелся двумя новыми животными.

Также Одесский зоопарк договорился с винницким об обмене животными, среди которых были 2 филина, муфлон, лань и шотландский пони. Напомним, двумя месяцами ранее в этом зоопарке родился енот-полоскун.