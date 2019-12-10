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  • Одесский зоопарк купил краснокнижное животное за 100 тысяч гривен
10 декабря 2019, вторник, 17:43 164
Жизнь 2019-12-10T18:15:32+02:00
Українські Новини
Одесский зоопарк купил краснокнижное животное за 100 тысяч гривен

Одесский зоопарк купил краснокнижное животное за 100 тысяч гривен

Таня Войтюк
Зоопарк, Одесский зоопарк, Красная книга, Леопард
Леопард. Фото: pexels
Леопард. Фото: pexels

Тем временем как из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке, Одесский зоопарк приобрел детеныша леопарда за 100 тыс. гривен.

Об этом сообщил журналистам директор зоопарка Игорь Беляков, передают Українські Новини.

Хищника выкупили у местного "Биопарка". Леопарду 5 месяцев, его временно поместили на карантин. В ближайшее время зоопарк начнет реконструкцию устаревших вольеров для больших кошачьих.

Леопард занесен в Красную книгу. Продолжительность жизни леопардов в неволе достигает 20 лет, в дикой природе – 10-11 лет.

Как сообщали Українські Новини, во Франции из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плену, через сломанные недавними снегопадами ветви деревьев, сбежал один из последних представителей Красных панд.

Ранее Николаевский зоопарк обзавелся двумя новыми животными.

Также Одесский зоопарк договорился с винницким об обмене животными, среди которых были 2 филина, муфлон, лань и шотландский пони. Напомним, двумя месяцами ранее в этом зоопарке родился енот-полоскун.

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