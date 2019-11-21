Из зоопарка Франции сбежала Красна панда

Во Франции из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плену, через сломанные недавними снегопадами ветви деревьев, сбежал один из последних представителей Красных панд. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что последний раз панду видел автомобилист меньше чем в 5 км от зоопарка.

Представители зоопарка в Facebook попросил жителей следить за красной пандой, но предупредили, чтоб они не пытались ее поймать.

"Несмотря на то, что это маленькое безобидное животное с шелковистым мехом, у него хорошие когти и зубы", - говорится в сообщении.

Персонал описал животное, как "выдающегося альпиниста, который не боится высоты".

По данным Международного союза охраны природы, красные панды обитают в лесах Гималаев. Их можно найти в Бутане, Непале, северо-восточной Индии, северной Бирме и юго-западном Китае.

Численность панд сократилась из-за вырубки лесов, животного официально находятся под угрозой исчезновения.

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