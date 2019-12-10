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  • Одеський зоопарк купив червонокнижну тварину за 100 тисяч гривень
10 грудня 2019, вівторок, 17:43 3
Життя 2019-12-10T18:32:48+02:00
Українські Новини
Одеський зоопарк купив червонокнижну тварину за 100 тисяч гривень

Одеський зоопарк купив червонокнижну тварину за 100 тисяч гривень

Таня Войтюк
Зоопарк, Одеський зоопарк, Леопард, Червона книга
Леопард. Фото: pexels
Леопард. Фото: pexels

Тим часом як із Бердянського зоопарку п'ять левів вивезуть в заповідник дикої природи в Африці, Одеський зоопарк придбав дитинча леопарда за 100 тис. гривень.

Про це повідомив журналістам директор зоопарку Ігор Бєляков, передають Українські Новини.

Хижака викупили у місцевого "Біопарка". Леопардові 5 місяців, його тимчасово помістили на карантин. Найближчим часом зоопарк почне реконструкцію застарілих вольєрів для великих котячих.

Леопард занесений в Червону книгу. Тривалість життя леопардів в неволі досягає 20 років, а у дикій природі – 10-11 років.

Як повідомляли "Українські Новини", у Франції із зоопарку Сен-Мартен-ла-Полоні, через зламані недавніми снігопадами гілки дерев, втік один з останніх представників Червоних панд.

Раніше Миколаївський зоопарк обзавівся двома новими тваринами.

Також Одеський зоопарк домовився з вінницьким про обмін тваринами, серед яких були 2 філіна, муфлон, лань та шотландський поні. Нагадаємо, що двома місяцями раніше у цьому зоопарку народився єнот-полоскун.

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