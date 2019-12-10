Одеський зоопарк купив червонокнижну тварину за 100 тисяч гривень

Про це повідомив журналістам директор зоопарку Ігор Бєляков, передають Українські Новини.

Хижака викупили у місцевого "Біопарка". Леопардові 5 місяців, його тимчасово помістили на карантин. Найближчим часом зоопарк почне реконструкцію застарілих вольєрів для великих котячих.

Леопард занесений в Червону книгу. Тривалість життя леопардів в неволі досягає 20 років, а у дикій природі – 10-11 років.

Як повідомляли "Українські Новини", у Франції із зоопарку Сен-Мартен-ла-Полоні, через зламані недавніми снігопадами гілки дерев, втік один з останніх представників Червоних панд.

Раніше Миколаївський зоопарк обзавівся двома новими тваринами.

Також Одеський зоопарк домовився з вінницьким про обмін тваринами, серед яких були 2 філіна, муфлон, лань та шотландський поні. Нагадаємо, що двома місяцями раніше у цьому зоопарку народився єнот-полоскун.