Одеський зоопарк купив червонокнижну тварину за 100 тисяч гривень

Тим часом як із Бердянського зоопарку п'ять левів вивезуть в заповідник дикої природи в Африці, Одеський зоопарк придбав дитинча леопарда за 100 тис. гривень. Про це повідомив журналістам директор зоопарку Ігор Бєляков, передають Українські Новини. Хижака викупили у місцевого "Біопарка". Леопардові 5 місяців, його тимчасово помістили на карантин. Найближчим часом зоопарк почне реконструкцію застарілих вольєрів для великих котячих. Леопард занесений в Червону книгу. Тривалість життя леопардів в неволі досягає 20 років, а у дикій природі – 10-11 років. Як повідомляли "Українські Новини", у Франції із зоопарку Сен-Мартен-ла-Полоні, через зламані недавніми снігопадами гілки дерев, втік один з останніх представників Червоних панд. Раніше Миколаївський зоопарк обзавівся двома новими тваринами. Також Одеський зоопарк домовився з вінницьким про обмін тваринами, серед яких були 2 філіна, муфлон, лань та шотландський поні. Нагадаємо, що двома місяцями раніше у цьому зоопарку народився єнот-полоскун.