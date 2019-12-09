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09 декабря 2019, понедельник, 19:05 250
Мир 2019-12-09T19:15:01+02:00
Українські Новини
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке

Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке

Елизавета Кесельман
Животные, Львы, Зоопарк, Бердянск
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange

Пять молодых львов из Бердянского зоопарка будут вывезены в Южную Африку в заповедник дикой природы Ubuntu Wildlife Sanctuary. Об этом theБабелю рассказала волонтер благотворительного фонда "Международная организация Лоренса Энтони в Украине", Анна Масяч.

Фонд занимается спасением диких животных из зоопарков и цирков. Пять львов — мальчика Лайонела, названного в честь директора организации, и девочек Сандру, Уму, Майю и Кармен — передали фонду весной.

 

Их путешествие началось вчера с Николаев, и к ЮАР оно продлится 74 часа. По словам волонтерки, завтра утром животные вылетят из аэропорта «Борисполь» с пересадкой в Стамбуле. И уже 11 декабря львы попадут в свой новый дом — реабилитационный центр Ubuntu Wildlife Sanctuary.

"Львы чипированные. Это очень важно, за границу все животные должны иметь чип. Благодаря нему можно отследить все инъекции животных, а также кто является их владельцем", — отмечает Масяч.

В прошлом году организация перевезла с Украины в Африку четыре льва.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Индии львы растерзали мужчину на глазах у туристов.

Также в ЮАР слон затоптал браконьера, а львы съели его тело.

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Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
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