Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке

Пять молодых львов из Бердянского зоопарка будут вывезены в Южную Африку в заповедник дикой природы Ubuntu Wildlife Sanctuary. Об этом theБабелю рассказала волонтер благотворительного фонда "Международная организация Лоренса Энтони в Украине", Анна Масяч.

Фонд занимается спасением диких животных из зоопарков и цирков. Пять львов — мальчика Лайонела, названного в честь директора организации, и девочек Сандру, Уму, Майю и Кармен — передали фонду весной.

Их путешествие началось вчера с Николаев, и к ЮАР оно продлится 74 часа. По словам волонтерки, завтра утром животные вылетят из аэропорта «Борисполь» с пересадкой в Стамбуле. И уже 11 декабря львы попадут в свой новый дом — реабилитационный центр Ubuntu Wildlife Sanctuary.

"Львы чипированные. Это очень важно, за границу все животные должны иметь чип. Благодаря нему можно отследить все инъекции животных, а также кто является их владельцем", — отмечает Масяч.

В прошлом году организация перевезла с Украины в Африку четыре льва.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Индии львы растерзали мужчину на глазах у туристов.

Также в ЮАР слон затоптал браконьера, а львы съели его тело.