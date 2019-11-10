Николаевский зоопарк обзаведется двумя новыми животными

После того, как в августе и з Чехии в Николаевский зоопарк привезли жирафа , Венгрия решила передать 2 слонов по Европейской программе сохранения и размножения редких видов животных.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель зоопарка.

Слоны Шанти (11 лет) и Динкар (9 лет) родились в Ганноверском зоопарке (Германия), но жили в городах Сегед и Веспрем (оба - Венгрия). В природе слоны доживают до 60-70 лет, в неволе - до 80 лет.

Ранее в Николаевском зоопарке уже жил один слон, но он умер в 2009 году от одиночества. Независимо от вида, все слоны занесены в Красную книгу.

Как сообщали Українські Новини, 26 апреля в Николаевском зоопарке родилась парусная агама. Детеныш агамы появился после 113-дневной инкубации. Кроме того, 27 июля в Николаевском зоопарке родился малыш зебры.

Напомним, в августе Николаевский зоопарк решил перевезти двух слонов из Венгрии и Нидерландов, перевозкой которых должна была занятся компания International Zoo Services Gmbh.

Также Одесский зоопарк договорился с винницким об обмене животными, среди которых были 2 филина, муфлон, лань и шотландский пони.