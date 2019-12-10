Дети не смогли эвакуироваться из-за нарушений пожарной безопасности: директора одесского колледжа будут судить

В то время, как число жертв пожара в Одессе возросло до 12 человек, национальная полиция сообщила о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса), директору сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге.

Об этом сообщил журналистам начальник управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, передают Українські Новини.

"Была нарушена пожарная безопасность, в результате которой эвакуация детей была невозможна. В колледже училось более 600 человек, каждый из которых ежегодно платил от 10 до 14 тыс. гривен. За эти деньги руководство колледжа обязано было обеспечить безопасность", - сказал Бех.

Он отметил, что расследование пожара планируется завершить в первом квартале 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м.

Тем временем, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.