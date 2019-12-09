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09 декабря 2019, понедельник, 18:54 10
Общество 2019-12-09T18:58:24+02:00
Українські Новини
Стены сгоревшего одесского колледжа намерены укрепить для продолжения поисковых работ

Стены сгоревшего одесского колледжа намерены укрепить для продолжения поисковых работ

Валерия Назаренко
Одесса, Одесский колледж, Пожар
Одесский колледж. Фото: Facebook/Максим Куций
Одесский колледж. Фото: Facebook/Максим Куций

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявляет, что с целью продолжения поисковых работ в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса будут укреплены стены здания.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сейчас существует большая угроза обвала стен. Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски - необходимо укрепить стены", - сообщил Куцый.

Сейчас эксперты разрабатывают план укрепления здания.

Планируется, что стены будут отделаны металлическим каркасом, который удержит их от обрушения.

В результате пожара в Одессе погибли 12 человек.

Как сообщали Українські Новини, у полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой. 


Также в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. 

Тем временем Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже.

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