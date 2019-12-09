Стены сгоревшего одесского колледжа намерены укрепить для продолжения поисковых работ

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявляет, что с целью продолжения поисковых работ в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса будут укреплены стены здания. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. "Сейчас существует большая угроза обвала стен. Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски - необходимо укрепить стены", - сообщил Куцый. Сейчас эксперты разрабатывают план укрепления здания. Планируется, что стены будут отделаны металлическим каркасом, который удержит их от обрушения. В результате пожара в Одессе погибли 12 человек. Как сообщали Українські Новини, у полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой. Также в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Тем временем Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже.