Стены сгоревшего одесского колледжа намерены укрепить для продолжения поисковых работ

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявляет, что с целью продолжения поисковых работ в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса будут укреплены стены здания.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сейчас существует большая угроза обвала стен. Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски - необходимо укрепить стены", - сообщил Куцый.

Сейчас эксперты разрабатывают план укрепления здания.

Планируется, что стены будут отделаны металлическим каркасом, который удержит их от обрушения.

В результате пожара в Одессе погибли 12 человек.

Как сообщали Українські Новини, у полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой.



Также в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.



Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.



Тем временем Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже.