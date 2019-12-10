Діти не змогли евакуюватися через порушення пожежної безпеки: директора одеського коледжу судитимуть

В той час, як число жертв пожежі в Одесі зросла до 12 осіб, національна поліція повідомила про підозру у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу), директору згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі.

Про це повідомив журналістам начальник управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех, передають Українські Новини.

"Була порушена пожежна безпека, внаслідок якої евакуація дітей була неможлива. У коледжі навчалося понад 600 осіб, кожна з яких щорічно платив від 10 до 14 тис. гривень. За ці гроші керівництво коледжу зобов'язане забезпечити безпеку", - сказав Бех.

Він зазначив, що розслідування пожежі планується завершити в першому кварталі 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі обрушили стіну згорілого колежа.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якого досягла 4 тис. кв. м.

Тим часом, голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заявив, що будуть укріплені стіни будівлі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу з метою продовження пошукових робіт.