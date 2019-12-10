В обменниках Киева курс покупки рубля понизился

Во вторник, 10 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 9 декабря, понизился на 3 копейки до 3,36 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне повысился на 1 копейку и составил 3,83 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 10 декабря в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,36 3,84 Максимальный 3,66 5,00 Минимальный 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 6 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков вырос на 4 копейки до 3,39 грн за 10 рублей, по сравнению с курсом рубля в четверг, 5 декабря.

Во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с курсом валют 9 декабря на 0,73 коп. до 23,8531 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,32 коп. до 23,5472 UAH/USD.

Ранее финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным явлением и объяснил, что спровоцировало падение доллара.