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05 декабря 2019, четверг, 10:45 168
Экономика 2019-12-05T10:54:21+02:00
Українські Новини
Курс покупки рубля рухнул в киевских обменниках

Курс покупки рубля рухнул в киевских обменниках

курс рубля, Курс валют, курс рубля к гривне
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 5 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 4 декабря, понизился на 6 копеек до 3,35 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне повысился на 7 копеек и составил 3,86 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 5 декабря в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,35 3,86
Максимальный 3,69 5,00
Минимальный 2,30 3,68

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 4 декабря на 3,58 коп. до 24,0394 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,70 коп. до 23,7821 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 декабря, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD.

Также население продолжает скупать дешевую валюту. В ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало.

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