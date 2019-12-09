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09 декабря 2019, понедельник, 11:00 18
Финансы 2019-12-09T11:00:54+02:00
Українські Новини
Продажа рубля обвалилась в киевских обменниках

Продажа рубля обвалилась в киевских обменниках

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине, Рубль

В понедельник, 9 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 6 декабря, остался без изменений 3,39 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне упал на 4 копейки и составил 3,83 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 9 декабря в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,39 3,83
Максимальный 3,69 5,00
Минимальный 2,30 3,68

Как сообщали Українські Новини, в начале недели доллар и евро рекордно обвалились в обменниках, а НБУ укрепил гривну перед выходными еще на 15,41 коп.

Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на 6-8 декабря, повысился на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, установив очередной рекорд падения доллара в 2019.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

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