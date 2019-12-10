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10 декабря 2019, вторник, 01:05 13
Политика 2019-12-10T01:10:21+02:00
Українські Новини
Зеленский подчеркнул невозможность федерализации Украины

Зеленский подчеркнул невозможность федерализации Украины

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский, Федерализация, Встреча, Нормандская встреча
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции

Президент Владимир Зеленский не намерен соглашаться на федерализацию Украины в рамках переговоров лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции во Франции, передают Українські Новини.

В ходе выступления Президент озвучил основные принципы, на которые он никогда не согласится в ходе переговоров.

"Невозможность федерализации, Украина - унитарная страна. Это неизменная статья конституции", - подчеркнул Зеленский.

Он также отменил недопустимость и невозможность кого-либо оказывать влияние на вектор движения Украины и ее развития.

"Украина независимое, демократическое государство. Также невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке, плюс уступки Украиной территории в границах. Для каждого украинца и Донбасс и Крым – это Украина", - подытожил Президент.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

Зеленский и Путин не договорились о границе, также не достигли договоренностей по газовым вопросам.

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