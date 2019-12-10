Зеленский подчеркнул невозможность федерализации Украины

Президент Владимир Зеленский не намерен соглашаться на федерализацию Украины в рамках переговоров лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-конференции во Франции, передают Українські Новини.

В ходе выступления Президент озвучил основные принципы, на которые он никогда не согласится в ходе переговоров.

"Невозможность федерализации, Украина - унитарная страна. Это неизменная статья конституции", - подчеркнул Зеленский.

Он также отменил недопустимость и невозможность кого-либо оказывать влияние на вектор движения Украины и ее развития.

"Украина независимое, демократическое государство. Также невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке, плюс уступки Украиной территории в границах. Для каждого украинца и Донбасс и Крым – это Украина", - подытожил Президент.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

Зеленский и Путин не договорились о границе, также не достигли договоренностей по газовым вопросам.