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10 декабря 2019, вторник, 00:25 152
Внешняя политика 2019-12-10T01:00:02+02:00
Українські Новини
На "нормандской встрече" договорились провести обмен пленными до Нового года, - источник

На "нормандской встрече" договорились провести обмен пленными до Нового года, - источник

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский, Владимир Путин, нормандский формат, Нормандская встреча, обмен пленными

На встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин предварительно договорились провести следующий обмен пленных до 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщил источник в украинской делегации, передает "Громадське".

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

Также Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

Тем временем, после встречи Зеленского и Путина "нормандская четверка" проводит переговоры за "рабочим ужином".

Зеленский и Путин в рамках двухсторонней встречи на "нормандском саммите" говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли.

Тем временем, Украина и РФ согласовывают масштабный обмен "всех на всех".

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