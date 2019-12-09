Хотел занять место Путина: Зеленский оконфузился в Париже

Встреча в нормандском формате в Елисейском дворце началась с небольшого протокольного конфуза. Когда четверо лидеров вошли в зал Мюрата, где должны были состояться переговоры, президент Украины Владимир Зеленский направился к креслу, которое было приготовлено для Владимира Путина.

Как пишет Комсомольская правда, пока Ангела Меркель и Эммануэль Макрон занимали свои места, подошел президент России, и Зеленский осознал ошибку. Кивнув, он обошел стол, отправившись уже к своему креслу.

Издание соощает, что протокольная фото- и видеосъемка на подобных саммитах обычно проходит без слов, но впервые участвующий в таком мероприятии Зеленский, очевидно, этого не знал. И попытался начать разговор при журналистах. Владимир Путин жестом остановил его, показав пальцами идущего человечка - "сейчас все выйдут и поговорим".

И только после того, как пресса покинула зал, начались сами переговоры.

Осознал ошибку: Зеленский хотел сесть на место Путина pic.twitter.com/yzMuOHMtEU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

Как сообщали Українські Новини, в Париже начались переговоры Зеленского с Путиным. В то время, как Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников, Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".