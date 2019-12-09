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09 грудня 2019, понеділок, 22:19 28
Президент 2019-12-09T23:03:18+02:00
Українські Новини
Хотів зайняти місце Путіна: Зеленський оконфузився в Парижі

Хотів зайняти місце Путіна: Зеленський оконфузився в Парижі

Надежда Комендантова
Путін, Володимир Путін, Володимир Зеленський, Конфуз, нормандський формат

Зустріч в нормандському форматі в Єлисейському палаці почалася з невеликого протокольного конфузу. Коли четверо лідерів увійшли в зал Мюрата, де повинні були відбутися переговори, президент України Володимир Зеленський попрямував до крісла, яке було приготовлено для Володимира Путіна.

Як пише Комсомольская правда, поки Ангела Меркель і Еммануель Макрон займали свої місця, підійшов президент Росії, і Зеленський усвідомив помилку. Кивнувши, він обійшов стіл, відправившись вже до свого крісла.

Видання повідомляє, що протокольна фото - та відеозйомка на таких самітах зазвичай проходить без слів, але вперше бере участь у такому заході Зеленський, очевидно, цього не знав. І спробував почати розмову при журналістах. Володимир Путін жестом зупинив його, показавши пальцями йде чоловічка - "зараз всі вийдуть і поговоримо".

І тільки після того, як преса залишила зал, розпочалися переговори.

Як повідомляли Українські Новини, в Парижі почалися переговори Зеленського з Путіним. В той час, як Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників, Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський запропонує Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

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