Переговоры "нормандской четверки" возобновятся после двусторонней встречи Зеленского и Путина, - Офис Президента

Офис Президента заявляет, что переговоры лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) прервались ради двусторонней встречи Президента Владимира Зеленского с Президентом России Владимиром Путиным и возобновятся после нее в четырехстороннем формате.

Об этом говорится в сообщении Офиса в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После этого возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - сказано в нем.

Ранее было анонсировано, что Зеленский и Путин встретятся в двустороннем формате после "нормадского саммита", после чего четверо лидеров проведут совместный ужин, а тогда - пресс-конференцию для СМИ.



Как сообщали Українські Новини, в Париже начались переговоры Зеленского с Путиным.



Кроме того, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.



А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.