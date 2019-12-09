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09 декабря 2019, понедельник, 21:25 85 Обновляется
Внешняя политика 2019-12-09T21:45:02+02:00
Українські Новини
Переговоры "нормандской четверки" возобновятся после двусторонней встречи Зеленского и Путина, - Офис Президен

Переговоры "нормандской четверки" возобновятся после двусторонней встречи Зеленского и Путина, - Офис Президента

Валерия Назаренко
Париж, Путин, Владимир Зеленский, Нормандская встреча
"Нормандская четверка". Фото: Офис Президента

Офис Президента заявляет, что переговоры лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) прервались ради двусторонней встречи Президента Владимира Зеленского с Президентом России Владимиром Путиным и возобновятся после нее в четырехстороннем формате.

Об этом говорится в сообщении Офиса в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После этого возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - сказано в нем.

Ранее было анонсировано, что Зеленский и Путин встретятся в двустороннем формате после "нормадского саммита", после чего четверо лидеров проведут совместный ужин, а тогда - пресс-конференцию для СМИ.


Как сообщали Українські Новини, в Париже начались переговоры Зеленского с Путиным

Кроме того, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

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