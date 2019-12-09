Хозяйственная работа и никаких товаров в дорогу: что рекомендуют астрологи купить во вторник

Вторник 10 декабря благоприятен для покупки:

средств для утилизации отходов

изделий из пластика

пластмассы

День неблагоприятен для приобретения:

канцелярских товаров

почтовых конвертов

бумаги

товаров в дорогу

На этот день не стоит планировать значимые начинания, которые должны принести некий конкретный, ощутимый результат. В тоже время день довольно благоприятен для мелких практичных дел, выполнения хозяйственных работ, готовки, уборки. Сейчас важно сохранять последовательность в своих действиях, тогда они окажутся более эффективными.

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