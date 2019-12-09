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  • Хозяйственная работа и никаких товаров в дорогу: что рекомендуют астрологи купить во вторник
09 декабря 2019, понедельник, 22:00 27
Lifestyle 2019-12-09T22:00:03+02:00
Українські Новини
Хозяйственная работа и никаких товаров в дорогу: что рекомендуют астрологи купить во вторник

Хозяйственная работа и никаких товаров в дорогу: что рекомендуют астрологи купить во вторник

Елизавета Кесельман
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Шоппинг.Супермаркет.Фото: pixabay
Шоппинг.Супермаркет.Фото: pixabay

Неделя начинается с вызовов и встреч, а синоптики прогнозируют морозы до -25 и снег. Все это означает приближение периода новогодних праздников, а значит и сезона выбора подарков. Узнайте, что рекомендует Лунный календарь от Аstroworld покупать во вторник, 10 декабря.

Вторник 10 декабря благоприятен для покупки:

  • средств для утилизации отходов
  • изделий из пластика
  • пластмассы

День неблагоприятен для приобретения:

  • канцелярских товаров
  • почтовых конвертов
  • бумаги
  • товаров в дорогу

На этот день не стоит планировать значимые начинания, которые должны принести некий конкретный, ощутимый результат. В тоже время день довольно благоприятен для мелких практичных дел, выполнения хозяйственных работ, готовки, уборки. Сейчас важно сохранять последовательность в своих действиях, тогда они окажутся более эффективными.

Ранее Українські Новини рассказали, от чего нужно избавиться в 2020 году, а также о том, когда перед Новым годом  ожидать напряженных периодов и как их пережить.

Кроме того, сообщалось о том, каким знакам зодиака больше всего повезет в декабре.

 

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