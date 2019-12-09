Хозяйственная работа и никаких товаров в дорогу: что рекомендуют астрологи купить во вторник

Неделя начинается с вызовов и встреч, а синоптики прогнозируют морозы до -25 и снег. Все это означает приближение периода новогодних праздников, а значит и сезона выбора подарков. Узнайте, что рекомендует Лунный календарь от Аstroworld покупать во вторник, 10 декабря. Вторник 10 декабря благоприятен для покупки: средств для утилизации отходов изделий из пластика пластмассы День неблагоприятен для приобретения: канцелярских товаров почтовых конвертов бумаги товаров в дорогу На этот день не стоит планировать значимые начинания, которые должны принести некий конкретный, ощутимый результат. В тоже время день довольно благоприятен для мелких практичных дел, выполнения хозяйственных работ, готовки, уборки. Сейчас важно сохранять последовательность в своих действиях, тогда они окажутся более эффективными. Ранее Українські Новини рассказали, от чего нужно избавиться в 2020 году, а также о том, когда перед Новым годом ожидать напряженных периодов и как их пережить. Кроме того, сообщалось о том, каким знакам зодиака больше всего повезет в декабре.